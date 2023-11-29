На авторынок выйдут мощные электрические спорткары BMW
BMW отправил заявку в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) и Deutsches Patent und Markenamt (DPMA) на получение патента на торговую марку BMW iM3. Эта модель призвана анонсировать появление более мощного компактного электрического седана и выпуска электромобилей под суббрендом BMW iM.
Согласно листингам ведомства, поданная BMW заявка находится в статусе «на рассмотрении». Аналогичного заявления в ведомство США по патентам и товарным знакам пока не поступало, но ни для кого не является секретом, что электрические продукты M находятся в стадии разработки.
Этим летом руководитель BMW M Франк ван Мил допустил, что M3 и M4 следующего поколения могут быть полностью электрическими, при условии, что они превзойдут показатели нынешних моделей. С точки зрения прямолинейной тяги это не должно быть проблемой, но не стоит забывать, что тяжелые аккумуляторные батареи могут негативно сказаться на управляемости автомобиля.
Есть вероятность, что в следующем поколении будет использована архитектура Neue Klasse от BMW, которая до сих пор была представлена в меньшем корпусе. Такой подход отличается от текущего направления BMW, возможно, будущий iM3 будет не единственным в дилерских центрах. По информации СМИ, полностью электрический M3 может появиться в 2027 году вместе с версией, оснащенной двигателем внутреннего сгорания.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: carsweek.ru
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости