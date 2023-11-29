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На авторынок выйдут мощные электрические спорткары BMW

BMW оформил заявку на патент новой торговой марки iM3

BMW отправил заявку в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) и Deutsches Patent und Markenamt (DPMA) на получение патента на торговую марку BMW iM3. Эта модель призвана анонсировать появление более мощного компактного электрического седана и выпуска электромобилей под суббрендом BMW iM.

BMW iM3
BMW iM3
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Согласно листингам ведомства, поданная BMW заявка находится в статусе «на рассмотрении». Аналогичного заявления в ведомство США по патентам и товарным знакам пока не поступало, но ни для кого не является секретом, что электрические продукты M находятся в стадии разработки.

Этим летом руководитель BMW M Франк ван Мил допустил, что M3 и M4 следующего поколения могут быть полностью электрическими, при условии, что они превзойдут показатели нынешних моделей. С точки зрения прямолинейной тяги это не должно быть проблемой, но не стоит забывать, что тяжелые аккумуляторные батареи могут негативно сказаться на управляемости автомобиля.

BMW iM3
BMW iM3

Есть вероятность, что в следующем поколении будет использована архитектура Neue Klasse от BMW, которая до сих пор была представлена в меньшем корпусе. Такой подход отличается от текущего направления BMW, возможно, будущий iM3 будет не единственным в дилерских центрах. По информации СМИ, полностью электрический M3 может появиться в 2027 году вместе с версией, оснащенной двигателем внутреннего сгорания.

Источник: carsweek.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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