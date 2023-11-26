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Новый суперкроссовер BMW XM примет участие в мотогонках

BMW XM примет участие в мотогонках MotoGP в качестве автомобиля безопасности

Этот кроссовер стал первым самостоятельным проектом отделения BMW M за последние 40 лет.

BMW XM
BMW XM

Новинка дебютировала во флагманской версии Label Red, оснащенной мощной 745-сильной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 и 196-сильного электродвигателя. Эти внушительные характеристики делают его идеальным для участия в гонках.

BMW XM
BMW XM
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Следует отметить, что в 2024 году автомобили из семейства M от BMW уже в 26-й раз подряд будут использоваться в качестве официальных машин безопасности на чемпионате мира MotoGP.

Генеральный директор M-подразделения баварской марки, Франк ван Мил, подчеркнул, что выбор XM в качестве автомобиля безопасности MotoGP является логичным шагом. Более того, это первый автомобиль безопасности MotoGP с электрифицированной силовой установкой.

Интерьер BMW XM
Интерьер BMW XM

Источник: BMW

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемBMW
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Фото:За РулемBMW
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