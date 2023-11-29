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Стало известно, почему асфальт можно укладывать и в снег, и в дождь

Росавтодор: класть асфальт можно при моросящем дожде и температуре до -10°C

Дорожники кладут новый асфальт в дождь и снег, что порой вызывает недоумение у неспециалистов, но оказывается, что благодаря современным технологиям это допускается.

Благодаря последним достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз, во время моросящего дождя и при температуре до минус 10 градусов, рассказали в Росавтодоре.

При этом нельзя укладывать асфальт при отрицательной температуре с ветром скоростью более 6 м/с. Но внезапно образовавшиеся ямы латать нужно, поэтому в рекомендациях Росавтодора указано, что при плохой погоде, такой как дождь или снег, есть правила для использования горячих асфальтобетонных смесей. Можно укладывать их на заранее подготовленное основание, предварительно подгрунтовав битумной эмульсией или жидким битумом до начала осадков.

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Если осадки обильные (более пяти миллиметров), укладка асфальтобетона запрещена. Температура смеси во время укладки должна соответствовать определенным значениям. При наличии воды на основании ее убирают механическим способом, используя щетки. Если дождь прекратился, основание просушивают воздушным продувом.

При снегопаде для обеспечения сцепления покрытия с основанием необходимо предварительно расчистить поверхность от снега, льда и грязи, просушить ее терморазогревателем. Впрочем, соблюдают ли это дорожники, проверить сложно.

Источник: news.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемАлексей Смышляев/ТАСС
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Фото:За РулемАлексей Смышляев/ТАСС
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