Стоит ли ехать, если все замело? Неожиданный ответ!

Российские водители рассказали, как они относятся к сильным снегопадам

В конце ноября многие регионы России попали под обильные снегопады – зима, как водится, подкралась незаметно. Мы решили спросить подписчиков «За рулем» в Viber: что делать, если дороги завалил снег, который не успели убрать коммунальные службы, а вам нужно ехать? Получившиеся ответы мы приводим ниже в виде нашей традиционной инфографики.

Всего около 1% из почти 3 тысяч ответивших заявили, что поедут на такси, несмотря на очевидную для описываемого периода дороговизну. Немногим больше любителей пеших прогулок под свист метели – примерно 2% аудитории.

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Несколько больше (12%) тех, кто выберет для перемещения общественный транспорт – даже с риском потерять в такой поездке уйму времени. И еще чуть больше (14%) тех, кто просто отложит все поездки до наступления более благоприятных условий.

Но львиная доля ответивших выбрала ответ «заведу ласточку и поеду, какие проблемы!». Так считает более 70% наших подписчиков! Впрочем, чего еще можно было ожидать от читателей самого популярного автомобильного издания в России... Просим вас не забывать об опасностях зимних дорог.