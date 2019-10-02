6 главных опасностей зимних дорог (помимо гололеда)

Времена, когда зима заставляла многих водителей отказываться от поездок, прошли. За рулем остаются почти все, но отнюдь не все понимают опасности езды в холодное время года.

Короткий световой день

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Малое количество естественного света негативно сказывается на настроении и физическом состоянии людей. Это, кстати, тоже сопутствующий минус зимнего периода. Но сейчас мы не об этом, а об ограниченной видимости. Многие едут в темноте и утром на работу, и вечером домой, а это куда сложнее, чем по светлому времени.

Дневные ходовые огни даже на отечественных машинах появились почти десять лет назад (первой была Лада Гранта), а на иномарках и того раньше. Да и фары большинство водителей приучились включать круглосуточно. Однако в потоке то и дело мелькают «призраки», едва обозначенные светом или вовсе без него. Особенно этим грешат «наездники» каршеринга, одна из самых страшных категорий водителей.

Не забывайте обозначать в потоке свой автомобиль и помните, что при маневрах можно легко проморгать безумный «стелс».

Снегопад

Для пешеходов снегопад, пожалуй, приятнее дождя: ноги и одежда промокают от него не так сильно. А вот для водителей он сулит больше проблем. Главная из них — налипание снега на щетки стеклоочистителей. Рецепты борьбы с этим явлением есть, и мы о них недавно рассказывали. И все же стоит признать: при зимних осадках видимость через ветровое стекло хуже, чем при летних. Имейте это в виду.

И саму машину чистить от снега не забывайте. Во-первых, он может закрывать световые приборы. Фары вы и сами «освободите» — не видно же ничего, а вот про стоп-сигналы и поворотники, полезные соседям по потоку, часто забывают. Во-вторых, сугробы с капота и крыши могут легко «накрыть» ветровое стекло в самый неподходящий момент. И готово ДТП! В-третьих, прилететь может и другой машине на дороге. Если ее водитель пойдет на принцип, рискуете потратить нервы на неприятные разборки (а то и деньги на возмещение возможного ущерба).

Гололед

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Куда же без него зимой? Он встречается и в сравнительно теплых, и в самых северных регионах, и на трассах, и в регулярно убираемых коммунальщиками мегаполисах. Машина становится неуправляемой, водитель теряется. С учетом массы современных легковушек (как минимум 1,3 тонны даже для В-класса), такой снаряд может натворить дел.

Посему повторим уже сотни раз описанные правила езды, когда на дороге возможно образование льда. Разгоняемся и тормозим плавно, избегаем пробуксовок и потери тяги на колесах, дистанцию держим побольше, повороты и перестроения делаем под ровной тягой. Электронные системы, конечно, помогут по мере сил, но перебороть все законы физики они не в состоянии, так что вся надежда на собственную голову и опыт.

Черный лед

Отдельно упомянем такое явление, как черный лед. Это тончайшая корка на, казалось бы, чистом черном асфальте. Ее опасность в том, что обычно водитель чувствует беду уже по факту, когда машина отказывается тормозить или поворачивать, а пространства для альтернативного маневра уже нет.

Рекомендация проста. Даже когда кажется, что под колесами все отлично, периодическими нажатиями на педаль тормоза проверяйте, как все обстоит на самом деле. Можете неприятно удивиться! Не обязательно замедляться резко, пугая едущих сзади, хватит и легкого, едва обозначенного замедления. Это и безопаснее.

Переход через ноль

При смене температуры с плюса на минус вода, как известно, замерзает. Применительно к нашей теме — превращается в лед под колесами. Посему особое внимание поездкам при околонулевых значениях. Кто знает наверняка, успели ли дорожники обработать асфальт заранее, все ли сделали по технологии? Вот и надейтесь не на них, а на себя.

Из этих соображений недаром на очень многих машинах рядом с показаниями наружного термометра предусмотрен символ снежинки. Она загорается в диапазоне около —3…+3оС, намекая водителю, что шансы на гололед сейчас особенно высокие. Иногда она для пущей убедительности выполнена в оранжевом цвете, дополнительно привлекая внимание.

Особенно важно следить за температурой в дальней дороге, когда за сотни километров погода может сильно измениться. Тут-то и окажется, что без копеечного датчика внешней температуры ехать весьма некомфортно.

Главная проблема при обгоне зимой — ограниченная видимость. Чтобы обогнать, водители общаются с помощью дальнего света и поворотников. Если грузовик перед вами включил левый указатель поворота, обгонять нельзя — приближается встречка.

Внезапная смена ситуации

На обледеневшей или заснеженной дороге потерять контроль над машиной проще простого. Скользкое покрытие сделает траекторию ее движения непредсказуемой, а тормозной путь — фатально длинным. Об этом следует помнить всегда. Даже когда кажется, что вы контролируете ситуацию и дорога абсолютно безопасна, все может измениться в момент. Конечно, не стоит доводить себя до паранойи, бояться каждого встречного и ехать вдвое медленнее потока (это, к слову, тоже небезопасно). Однако и лихачить лишний раз поостерегитесь: оставьте самому себе больше времени на реакцию и принятие экстренного решения.

Поломка в пути

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Отправляясь в дорогу, все мы рассчитываем на благополучный финиш, а не на приключения со знаком «минус». Но в жизни все бывает. Зимой откровенно опасно отправляться в дальний путь, одевшись под теплый салон автомобиля, а не под уличную температуру. От поломки никто не застрахован! И как будете греться в заглохшей машине? В городе, допустим, не страшно: есть магазины и торговые центры, можно уехать на такси или общественном транспорте, эвакуатору ехать недалеко. А на трассе до любого из этих пунктов могут оказаться часы и десятки километров.

Так что возьмите за правило хотя бы одеваться по сезону, а не для «гуляния на машине». А лучше — запасите минимальный набор для спасения самого себя: запаску и исправный инструмент к ней, провода для прикуривания, резервные предохранители.