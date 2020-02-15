5 способов, чтобы снег не налипал на дворники. Проверили все!

Как раздражает необходимость очищать поутру или вечером дворники от наледи! Но есть возможность свести неудобства к минимуму.

Спирт или незамерзайка

Начнем с наиболее дешевого рецепта. Самый простой, но и самый недолговечный вариант — протереть резинку и каркас щетки спиртом или спиртосодержащей жидкостью (от водки до незамерзайки). Помогает ненадолго, не слишком эффективно. Но, к примеру, может выручить в короткой поездке. Да и обильные снегопады все-таки случаются всего несколько раз за сезон. Ценность этого способа в том, что зимой баклажка с зимним стеклоомывателем у водителя всегда под рукой, найти нужно только салфетку или чистую ветошь.

Силиконовая смазка

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Усовершенствованная версия первого совета: вместо спиртосодержащего раствора применять жидкости с силиконом. Это может быть как универсальная силиконовая смазка (чаще всего ее используют для резиновых уплотнителей, чтобы те не примерзали после мойки), так и любой другой состав с требуемым компонентом.

На щетке и каркасе силикон будет держаться дольше, так что и защита окажется эффективнее. Важно не переборщить с количеством: побрызгать умеренно и протереть рабочую грань резинки. Иначе разводы на лобовом стекле обеспечены, и уже они станут доставлять дискомфорт. Зато можно забыть о проблеме с налипшим снегом на несколько дней. Совет подойдет тем, кто не поскупится потратить пару сотен рублей и станет возить в салоне лишний пузырек смазки.

Зимние дворники

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Не проблема найти в продаже специальные зимние дворники. Они выдают себя по названию со словами «Winter» или «Ice». Цена — от 200–400 до более чем 2000 рублей за щетку.

Вариантов реализации два: классическая каркасная конструкция, упрятанная в резиновый чехол, или специальный (якобы) состав резины на обычном бескаркасном дворнике. В первом случае чехол предохраняет каркас от обмерзания, а сама рабочая часть длиннее и мягче обычной, что затрудняет обмерзание. По 17-летнему опыту вождения могу сказать, что это лучший вариант для зимы, действительно эффективный! На все машины стараюсь подыскать именно такие щетки.

Недавний зарулевский тест показал, что чехлы зачастую негерметичны, но в условиях реальной эксплуатации они все равно достаточно эффективны. На сезон хватит даже недорогого «китая», а два сезона подряд не выхаживают и породистые модели.

Хороших зимних бескаркасников встречать не доводилось. То, что имеется в продаже? — сплошной маркетинг за нескромные деньги! Вам попытать счастья не запрещаю, но приготовьтесь к разочарованию. Впрочем, для многих современных моделей только такой вариант и возможен из-за нестандартной длины щеток.

Дворники с обогревом

Топовый по цене вариант для готовых расстаться с несколькими тысячами рублей. Собственно, все понятно из названия. С виду обычные щетки подключаются к бортовой сети автомобиля и греются. Шансов у льда никаких! Но — недешево. На сезон резинок точно хватит, а к следующему их можно заменить на новые: нет нужды снова раскошеливаться на сам каркас с системой обогрева.

А вот обогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей (по нижней кромке) при езде не поможет. Его задача — растопить лед после долгой стоянки, чтобы вам не пришлось отрывать щетки от ветрового стекла вручную. Сами посудите: в обильный снегопад поводки машут практически без пауз, и как в этой ситуации спасет узкая теплая полоска внизу стекла?

Зимний режим дворников

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Спасение, доступное избранным. На всех современных машинах дворники «паркуются» вне зоны видимости водителя, в самом низу. Плюс в том, что они при этом не перекрывают обзор водителю. А минус — не попадают на прогревающуюся часть стекла. Поэтому у некоторых моделей автомобилей и предусмотрен специальный зимний режим остановки стеклоочистителей. В нем они останавливаются выше и в теплую зону уже попадают. Правда, такая опция есть в основном у дорогих автомобилей (Ягуаров и Ленд Роверов, к примеру).

Как и в случае с обогревом «парковочной» зоны, при постоянной работе это не спасет. Но при небольших паузах уже даст водителю облегчение. Во-первых, направленные на стекло дефлекторы печки весьма эффективны. Во-вторых, можно задействовать обогрев всей площади стекла, если он есть. Не панацея, однако частично спасает.

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Оптимальным по соотношению затраты/результат можно считать покупку зимних каркасных щеток в чехле. Его и рекомендуем.

Ресурсный тест щеток стеклоочистителя — тут.

Щетки с обогревом BURNER могут значительно улучшить обзор, а при подключении комплекта «радиобрелок» автомобиль остается на гарантии.

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