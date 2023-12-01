Жители Канады и Мексики оплатят не только стоимость Cybertruck, но и предзаказ на него

Tesla объявила старт продаж бронированного электропикапа Cybertruck весом 3,5 т

Компания Tesla анонсировала старт предварительных заказов на приобретение электрического пикапа Cybertruck c поставкой в 2024-2025 годах.

Стоимость базовой комплектации электромобиля с задним приводом составляет 50 тысяч долларов (4,429 млн рублей). Запаса хода хватает на 400 км, электрокар разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунд.

Tesla Cybertruck

Стоимость самой передовой версии – Cyberbeast – составляет 100 тысяч (8,858 млн рублей по актуальному курсу), владельцы получат свой автомобиль уже в 2024 году. Электрокару хватит всего 2,6 секунды, чтобы разогнаться до первой «сотки». Максимальная скорость ограничена отметкой 200 километров в час.

Услуга предзаказа доступна только для жителей США, Канады и Мексики, причем в последних двух странах покупатель должен будет оплатить и свою заявку, кроме стоимости самого электрокара.

Миллиардер Илон Маск в конце октября подтвердил, что в ноябре начнут отгружать первые Cybertruck. Маск обратил внимание на особенность конструкции электромобиля, подчеркнув, что его корпус изготовлен из прочной стали, устойчивой к пулям, причем по желанию клиента стекло может быть укреплено. Вес электрокара составляет примерно 3,5 тонны, он может разгоняться до 96 км/ч менее чем за 3 секунды.

Во время презентации электромобиля Маск показал на видео, как Cybertruck обгоняет Porsche 911, одновременно буксируя другой Porsche. Ранее в компании объявили, что первые поставки электромобилей ожидаются 30 ноября. Отмечается, что завод в американском Техасе способен выпускать до 125 тысяч машин ежегодно.

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Источник: speedme.ru