Tesla Cybertruck на таможне оформят как грузовик — рассказываем обо всех ограничениях

Эксперты назвали цену Tesla Cybertruck и рассказали о нюансах эксплуатации в РФ

К тому моменту, когда электромобили Tesla Cybertruck доберутся в России, они могут столкнуться с конкуренцией в виде продукции из Китая. Тем более что цена американского электрокара с учетом всех расходов на доставку составит порядка 10-13 млн рублей. Об этом Autonews рассказали эксперты автоотрасли.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх предположил, что электромобиль Tesla Cybertruck будет пользоваться хорошим спросом на российском рынке.

Tesla Cybertruck

«Но это будет зависеть от стоимости модели, сложностей с поставкой электрокара и запчастей к нему. И, конечно, от цены и поставок электромобилей китайских брендов, которые уже завоевывают сердца клиентов на рынке России», — подчеркнул собеседник издания.

По мнению основателя компании Rucars Романа Рассудкова, цена Cybertruck на российском рынке будет варьироваться от 120 до 150 тысяч долларов (10,6-13,2 млн рублей по курсу, актуальному на момент написания новости).

«В эту стоимость входят прохождение таможни, уплата утильсбора и других налогов. Причем в обход санкций сейчас в Россию можно привезти любую машину из США по обходным каналам», — констатирует эксперт.

Минимальный вес полноприводного Tesla Cybertruck составляет 3025 кг. Грузоподъемность с учетом веса шести человек в салоне и поклажи может превысить 3,5 т. Это значит, что в России Tesla Cybertruck будет идентифицироваться как грузовик. А на такие машины есть ряд ограничений, в частности, им нельзя управлять с правами категории B, нужно будет пройти обучение и сдать экзамен на права с категорией C (вождение грузовика).

Более того, на Tesla Cybertruck будет невозможен выезд дальше второй полосы на многополосных трассах, например на МКАД. На машину распространяется запрет на стоянку грузовиков и другие ограничения. В Москве, к примеру, передвижение будет возможным только в пределах «Грузового каркаса», без въезда в Третье транспортное кольцо. Также такую машину нельзя будет ставить во дворе многоквартирного дома.

Не стоит забывать, что при прохождении таможни ставка утилизационного сбора будет рассчитана по грузовой категории. И для этой коммерческой техники нет льготных ставок при ввозе на физическое лицо для частного пользования.

В частности, за грузовик массой от 3,5 до 5 т утилизационный сбор составит 750 тысяч рублей, но Tesla Cybertruck будет проходить по документам как грузовое транспортное средство с электроприводом, и сумма утильсбора составит 1 513 500 рублей.

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Источник: autonews.ru