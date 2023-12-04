На КАМАЗе теперь можно подешевле подзарядить электрокар

КАМАЗ обзавелся отечественными станциями для зарядки электромобилей

Первые две электрозаправки производства Non-Stop Power появились на стоянке генеральной дирекции КАМАЗа. Это станции быстрой зарядки электромобилей. Они имеют три типа подсоединений: сила тока у разъёмов Combo CCS и GB/T – 200 А, у CHadeMO – 150 А.

Чтобы воспользоваться зарядкой, владельцам электрических транспортных средств необходимо зарегистрироваться в приложении Non-Stop Power, а затем выбрать на карте станцию и тип зарядки.

Киловатт-час здесь обойдется в 15 рублей, для сравнения – в городе кВт⋅час электроэнергии стоит 17 рублей. Всего в Набережных Челнах 16 общественных зарядных станций.

Non-Stop Power (NSP) – это казанский производитель быстрых зарядных станций для электрокаров. У компании уже 450 точек в России и странах СНГ, около 100 из них располагаются в Татарстане.

электрозаправка

На март текущего года общее количество зарядных станций для электромобилей, включая "домашние", в России составило 7,5 тыс., при этом публичных ЭЗС из них - около 1,2 тыс. При этом строительство инфраструктуры зарядных станций для электромобилей должно опережать внедрение самих автомобилей, так как покупать электрокары массово начнут только тогда, когда владельцы будут четко понимать, где смогут зарядить свои транспортные средства.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: КАМАЗ