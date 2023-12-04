Tesla впервые добилась чего-то стоящего — блогер из США оценил функционал Cybertruck

Блогер высмеял гладкий кузов Tesla Cybertruck

В Сети обнародован один из первых обзоров электрического пикапа Tesla Cybertruck, его автор американский блогер Маркес Браунли опубликовал ролик на своем YouTube канале MKBHD. Блогер известен видеороликами о новациях, аудитория его канала составляет более 17 млн человек.

Браунли отметил вместительность салона пикапа, а также огромные задний и дополнительный передний багажники. Говоря о кузове из стали, блогер заметил, что он «очень гладкий» и хорошо собирает отпечатки пальцев.

По словам блогера, у Cybertruck три встроенные розетки — две на 120 вольт и одна на 240 вольт, а руль у машины поворачивается только на 180 градусов. Браунли обратил особое внимание на кнопки управления передачами — они расположены в основании заднего зеркала. Такого нет ни в одной другой машине, подчеркивает блогер.

В Cybertruck впервые в семействе Tesla появилась фронтальная камера с широким углом обзора. Браунли отметил, что при маневрировании приходится ее использовать, потому что задний обзор «не очень хороший». Очень большое лобовое стекло, а благодаря укороченной передней части кузова Cybertruck можно рассмотреть, что находится непосредственно перед колесами автомобиля.

Браунли сделал вывод, что в целом электрический пикап похож на остальные машины Tesla, но у Cybertruck не очень качественная сборка, включая зазоры между деталями.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: lenta.ru