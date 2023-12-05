Toyota пополнит рынок Европы сразу 6 моделями электромобилей

Toyota показала концепт электрического кроссовера-фастбека

Toyota представила европейскому рынку концепт спортивного кроссовера на полностью электрической платформе, его дебют состоялся на автосалоне в Шанхае в апреле 2023 года. Японский автопроизводитель намерен сделать новинку частью электрифицированной линейки бренда уже в 2025 году.

Свидетелями первого появления электрического кроссовера стали участники форума Toyota Kenshiki в Брюсселе. Дизайн автомобиля очень изящный, его экстерьер выполнен в стиле фастбека, эта особенность сделает модель «иконой дизайна» для будущей линейки электромобилей бренда, уверены в компании.

Toyota

Специалисты BYD Toyota EV Technology Co при разработке концепта ориентировались не только на китайский, но и на европейский рынок. Это совместное предприятие Toyota и BYD, созданное в Китае.

Кроссовер сделан максимально комфортным, практичность пятидверки сочетается с большим багажником и просторным салоном. Электрокар призван стать стильной альтернативой внедорожникам и хорошим вариантом для покупателей, у которых этот электромобиль станет первым.

К 2026 году Toyota намерена представить европейскому рынку шесть аккумуляторных электромобилей BEV. Эти планы отражают реализацию мер, направленных Toyota Motor Europe на интеграцию в систему полной углеродной нейтральности к 2040 году.

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Источник: avtonovostidnya.ru