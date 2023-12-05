В Livan знают о любви россиян к кроссоверам и намерены наладить их сборку в России

Livan представит в РФ в 2024 году две новинки, одной из которых будет электрокар

Китайский автопроизводитель Livan вывел на рынок России седан S6 Pro и кроссовер X6 Pro. В планах бренда — добавить в линейку в 2024 году еще две модели. Кроме того, Livan намерен наладить контрактную сборку кроссоверов на территории РФ. Генеральный директор «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо поделился будущими планами с корреспондентом издания «Газета.Ru».

«Мы планируем в следующем году представить еще две модели. Это электромобиль и модель с бензиновым двигателем. Пока что еще думаем над названиями. Скорее всего, это будет кроссовер, потому как на российском рынке, в основном, покупатели предпочитают кроссоверы», — подчеркнул гендиректор.

Livan S6 Pro

Отвечая на вопрос о производстве и поставке гибридных автомобилей, Се Цзяо отметил, что для российского рынка будет рассматриваться такой вариант, хотя на текущий момент у Livan нет гибридных моделей. Рассуждая о возможности наладить собственную сборку на территории РФ, Се Цзяо подчеркнул, что такие планы подразумевают наличие необходимых объемов продаж, а также инвестиции в производство.

«Скорее мы склоняемся к переговорам по сборке. С разными каналами мы уже разговариваем по этому вопросу. Сроки реализации будут зависеть от переговорного процесса с потенциальными партнерами», — подчеркнул собеседник издания.

Livan X6 Pro

Окончательное решение будет приниматься руководством Livan по итогам переговоров, уточнил генеральный директор. Если процесс все-таки будет запущен, то в качестве модели будет выбран седан, потому что именно этот сегмент востребован у корпоративных клиентов. Есть также запросы на кроссоверов С-класса, тем более что у Livan уже есть конкурентоспособная модель. Ставка будет сделана именно на эти две модели, констатировал Се Цзяо.

Глава компании отметил, рынок России является для Livan стратегически важным в плане экспорта. В настоящее время бренд активно развивается в ближневосточном регионе, рассматривается также Южная Америка. Се Цзяо выразил надежду, что их работа в России будет иметь длительную перспективу. Livan — новый бренд для рынка РФ, и на текущем этапе предпринимаются усилия по развитию своей дилерской сети, подытожил глава компании.

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Источник: gazeta.ru