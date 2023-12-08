Электромобиль Москвич 3е: стало известно, сколько их купят в этом году
В кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил о планах продаж в этом году более 2 тысяч электромобилей Москвич 3е.
Он признался, что ожидали большего спроса на модель, но только в четвертом квартале удалось получить право на субсидию на электромобили. До этого не был подписан специальный инвестиционный контракт, и все затянулось.
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Всего с начала продаж в марте удалось реализовать более 13 тыс. автомобилей Москвич, из них 1,4 тыс. электрокаров.
Напомним также, что в октябре стартовали продажи седана Москвич 6. На сегодняшний день модельная линейка автозавода состоит из кроссовера Москвич 3, его электрической версии Москвич 3е и седана Москвич 6. К концу следующего года планируют выпустить большой кроссовер Москвич 8.
Технологическим партнером автозавода является грузовой автогигант КАМАЗ.
Когогин также рассказал, что выпуск электромобиля Атом планируют начать в 2025 году и постепенно наращивать объемы производства.
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Источник: ТАСС
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