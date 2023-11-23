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Стало известно, когда в России появится кроссовер Москвич 8

Большой кроссовер Москвич 8 планируют выпустить к концу 2024 года

Среди новинок, которые следует ждать в следующем году, директор по производству завода «Москвич» Олег Масляков обозначил кроссовер D-класса Москвич 8 – его представят ближе к концу следующего года.

Москвич 8 станет флагманской и самой дорогой моделью в линейке автозавода, это аналог полноразмерного кроссовера JAC S7, который предлагают в Китае как в 5-местном, так и в 7-местном исполнении.

Если говорить о китайском автомобиле, то он переднеприводный, с габаритами: длина – 4776 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2750 мм. В 5-местном варианте объем багажника – 960 л, при сложенном втором и третьем рядах сидений – 1358 л. Скорее всего, в автомобиле будут установлены двигатель 1,5 л мощностью 180 л.с. и 6-ступенчатая роботизированная коробкой DCT с двойным сцеплением.

JAC S7
JAC S7
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Также Олег Масляков рассказал, что в первой половине 2024 года на предприятии начнут производить другую новинку – кроссовер Москвич 5. А в 2025 году дойдет очередь и до собственного электромобиля, в котором основные компоненты (электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы) будут российскими.

Завод «Москвич» работает на базе бывшего «Рено Россия». Актуальные модели на сегодняшний день – кроссовер Москвич 3 (JAC JS4), электрокар Москвич 3е (JAC Sehol X4) и седан Москвич 6 (JAC A5 Plus).

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемАГН «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы, JAC
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Фото:За РулемАГН «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы, JAC
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