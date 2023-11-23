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Москвич 5 начнут выпускать серийно. Совсем скоро

Серийный выпуск кроссовера Москвич 5 начнется в первой половине 2024 года

Начало серийного производства и продаж среднеразмерного кроссовера Москвич 5 запланировано на первую половину 2024 года, сообщил директор завода «Москвич» по производству Олег Масляков, отвечая на вопрос о новинках.

Москвич 5
Москвич 5

Москвич 5 — это переименованный китайский кроссовер JAC Sehol X6. О том, что он встанет на конвейер, мы узнали еще год назад, когда руководство рассказывало о «примерном модельном ряде» завода. Тогда этот SUV был обозначен как «Модель II».

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Впервые этот автомобиль в облике уже Москвича 5 показали участникам заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которое прошло в Набережных Челнах в июне этого года.

Известно, что габариты модели (длина, ширина, высота) составляют: 4505 мм, 1850 мм, 1698 мм. Автомобиль оснащен мотором 1.5Т, мощностью 149 л.с., который работает в паре с вариатором, или мотором 1.5Т (184 л.с.) с 6-ступенчатым роботом. Привод – только передний.

Пока модельный ряд бренда «Москвич» состоит из бензинового кроссовера Москвич 3 (JAC JS4), электрокара Москвич 3е (JAC Sehol X4) и седана Москвич 6 (JAC A5 Plus).

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемПресс-служба Республики Татарстан
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Фото:За РулемПресс-служба Республики Татарстан
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