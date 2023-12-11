Китайский бренд добровольно отдает выручку серым продавцам

Geely не будет выводить на российский рынок суперпопулярный Zeekr

Российский офис Geely опроверг наличие у китайской компании намерения официально вывести на рынок РФ электрический Zeekr. Источник пишет, что директор по операционным вопросам Валерий Тараканов ответил категорическим «нет», когда на заседании «Итогового клуба Автобосс 2023» его спросили о планах вывода премиального суббренда на российский рынок.

Источник замечает, что в России существуют компании, именующие себя официальными дистрибьюторами Zeekr, хотя вышеприведенные слова топ-менеджера российского представительства Geely полностью опровергают существование таковых – и не оставляют шансов для появления их в ближайшем будущем.

Вместе с тем, Zeekr чрезвычайно популярный в нашей стране бренд – конечно, с учетом масштабов рынка электромобилей. Так, по ходу 2023 года пятидверный спорт-хэтч Zeekr 001 (электрический аналог Porsche Panamera) прочно обосновался в топе продаж, намного обойдя, казалось бы, более подходящие нашим реалиям VW ID.4, Москвич 3e и Evolute i-Pro.

Zeekr 001

И это лидерство обеспечили «параллельные» продажи, без какого-либо участия офиса Geely. Кстати, может вполне оказаться, что российским покупателям Zeekr текущее положение вещей на руку: источник указывает, что в соседний Казахстан Zeekr пришел-таки официально, и цены сразу стали выше, чем прежние «серые»...

Источник: Китайские автомобили