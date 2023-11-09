Электромобили-бестселлеры: Москвич обогнал Evolute, но до лидера им далеко

Москвич 3e вырвался на третью строчку рейтинга электромобилей, а лидером остался Zeekr

Все идет к тому, что лидерство на нарождающемся в России рынке электромобилей (к 2035 году прогнозируется 25% от всех продаваемых машин) прочно займет китайский Zeekr 001. Модель упрочила свои позиции и в сравнении с сентябрьскими цифрами, и в масштабах всего текущего года.

Что характерно, на вторую строчку стремительно ворвалась еще одна модель бренда – Zeekr X, а прежний обладатель «серебра» VW ID.4 откатился аж на пятую позицию.

Есть изменения и этажом ниже: третья ступень подиума – у солидно нарастившего продажи Москвича 3e, еще недавно клон китайского JAC Sehol E40X не входил даже в десятку. А в октябре он отнял третью строчку у Evolute i-Pro, который теперь лишь четвертый.

Интересно, что электрокроссовер Voyah Free, в сентябре замыкавший Топ-10, в октябре из него выбыл. Кроме того, оба осенних месяца в список десяти популярных электромобилей не попадает Evolute i-Joy, а ведь с начала года было реализовано несколько сотен машин... Обе модели имеют в РФ официальный статус. Кроме них, таковым могут похвастать лишь вышеупомянутые Evolute i-Pro и Москвич 3е. Остальное, включая лидеров – сугубо параллельный импорт.

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Источник: Автостат

Фото: Автостат, Tesla