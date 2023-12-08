Zeekr 001 стал самым продаваемые электрокаром в России — а что с запчастями?

Дилеры рассказали о наличии деталей для Zeekr и назвали цены на случай ремонта

Более 12 тысяч электромобилей продано в России с начала 2023 года. В большинстве своем это завезенные по серым схемам машины. У этих брендов нет на территории РФ ни официальных представительств, ни заводской гарантии и поддержки.

В частности, китайский бренд Zeekr в 2023 году стал бестселлером рынка РФ, за 11 месяцев текущего года было реализовано 12 167 электрокаров. Стоит отметить, что цена на Zeekr стартует от 6,9 млн рублей. Возникает вопрос, а как обстоит дело с заменой кузовных деталей в случае ДТП с электрокаром?

Zeekr 001

Продавцы таких машин в Москве заверили, что нерешаемых проблем нет, но при этом подчеркнули, что клиенты должны быть готовы к определенным трудностям. В частности, сообщается, что есть некоторый запас кузовных деталей для модели на складе столичной компании. Причем дилер выразил готовность привезти отсутствующие детали из КНР в течение двух-трех месяцев.

«В Китае есть, во-первых, качественные реплики от других производителей, а также оригинальные детали, снятые с готовых машин. Оригинальную запчасть со склада производителя заказать невозможно, так что везем либо реплики, либо с разборки», — признают дилеры.

Несколько дилеров рассказали, что в настоящее время проблем с заказом запчастей на электромобили в Китае и их поставкой в РФ нет, но нужно подождать. Вопрос с запчастями для Zeekr 001 стоит не так остро, как несколько лет назад. Конечно, не все детали можно достать очень быстро, но ситуация с ними сегодня точно не хуже, чем с запчастями для европейских автомобилей.

Новое ветровое стекло, например, будет стоить минимум 70 тысяч рублей, нижняя матричная фара – от 200 тысяч рублей, передний бампер – от 100 тысяч рублей, верхняя фара (правая или левая) — от 120 тысяч рублей. Такие цены привели в одном из столичных дилерских центров.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autonews.ru