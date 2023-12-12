Внедорожник с электромоторами и ДВС на 816 «лошадей» появится в РФ в начале 2024 года

Дилер озвучил цены на внедорожник M-Hero от Dongfeng на российском рынке

Стоимость внедорожника M-Hero на российском рынке будет составлять порядка 18-19,5 млн рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор одного из дилерских центров Игорь Назаров.

«Новый люксовый внедорожник M-Hero появится у нас в наличии в январе 2024 года. Покупателям он будет доступен в двух версиях - гибрид и электро. Первые официальные версии будут стоить 18-19,5 млн рублей», — уточнил автоэксперт.

M-Hero

M-Hero это суббренд компании Dongfeng, серийная модель имеет некоторые отличия от концепта M-Terrain, представленного летом 2022 года. У автомобиля немного изменен дизайн бамперов, противотуманных фар, зеркал заднего вида. Лестницу, «люстру» и площадку для дронов с крыши убрали, фонари переместили на пятую дверь, конструкция которой стала распашной. Двери украшены петлями с названием модели.

M-Hero 917 создан на рамной конструкции, у него независимая подвеска с пневмонастройкой и полноуправляемым шасси. Габариты: 5066х2080х1935 мм, размер колесной базы — 2950 мм. Потенциальным клиентам на выбор предлагаются два варианта силовой установки.

Первая — гибрид с тремя электромоторами и ДВС, работающим в качестве генератора. Суммарная мощность — 816 л.с. и 1050 Нм, запас хода равен 750 км по циклу WLTP. Электрический вариант M-Hero оснащен батареей мощностью 1088 л.с. и пиковым крутящим моментом 16 000 Нм., запаса хода хватает на 450 км. Прием предзаказов на модель официально стартовали 29 ноября.

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Источник: rg.ru