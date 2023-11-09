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Рама, полный привод: на российском рынке появился новый люксовый внедорожник

«Моторинвест» в декабре начнет продажи в России электровнедорожников M-Hero

На российский рынок выходит новый бренд электрических внедорожников класса люкс M-Hero. Их официальным импортером в Россию стал «Моторинвест». Дилеры начнут продажи новинки в декабре, первая лимитированная партия не превысит 100 машин.

M-Hero производится в двух версиях: гибридной и полностью электрической. Гибридный внедорожник оснащен силовой установкой из трех электромоторов суммарной мощностью 816 л. с. (600 кВт) и максимальным крутящим моментом 1 050 Нм. Разгон до 100 км/ч достигается всего за 6 секунд. Суммарный запас хода - 750 км автономного пробега по методике WLTP.

M-Hero
M-Hero
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В электрической версии M-Hero оснащен силовой установкой с четырьмя электродвигателями, совокупной мощностью 1 088 л. с. и пиковым крутящим моментом свыше 16 000 Нм. Он разгоняется с места до 100 км/ч за 4,2 секунды и способен преодолеть до 450 км по циклу WLTP.

Габариты рамного полноприводного внедорожника: 5 066х2 080х1 934 мм.

M-Hero
M-Hero

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Источник, фото: Моторинвест

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