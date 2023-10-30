АВТОВАЗ показал новую мощную Ниву: все характеристики модели
Представлена новая версия Lada Niva: она получила название Lada Niva Sport T2 и готовится для участия в чемпионате России по ралли. Автомобиль будет выпускаться на предприятии «Лада Спорт», которое занималось разработкой и выпуском Vesta Sport.
Главным техническим новшеством модели, которую презентовала заводская гоночная команда АВТОВАЗа Lada Sport Rosneft, стал двигатель. Sport Т2 комплектуется 16-клапанным мотором объемом 1,8 л мощностью 150 л.с. Максимальный крутящий момент приблизили к 2000 оборотов в минуту.
Гоночный внедорожник также оборудовали модернизированной системой впуска, новыми амортизаторами и улучшенной тормозной системой.
Кроме того, спортивная Niva стала легче на 6%, что позволит повысить удельную мощность, улучшить динамику и проходимость на гоночной дистанции.
Не исключено, что некоторые решения, обкатанные на Lada Niva Sport T2, найдут свое применение и на «гражданской» Lada Niva Sport – ее выпуск запланирован на 2024 год.
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Источник, фото: YouTube
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!