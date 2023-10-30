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АВТОВАЗ показал новую мощную Ниву: все характеристики модели

Lada Niva Sport T2: что за новый автомобиль выпустил АВТОВАЗ

Представлена новая версия Lada Niva: она получила название Lada Niva Sport T2 и готовится для участия в чемпионате России по ралли. Автомобиль будет выпускаться на предприятии «Лада Спорт», которое занималось разработкой и выпуском Vesta Sport.

Главным техническим новшеством модели, которую презентовала заводская гоночная команда АВТОВАЗа Lada Sport Rosneft, стал двигатель. Sport Т2 комплектуется 16-клапанным мотором объемом 1,8 л мощностью 150 л.с. Максимальный крутящий момент приблизили к 2000 оборотов в минуту.

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Гоночный внедорожник также оборудовали модернизированной системой впуска, новыми амортизаторами и улучшенной тормозной системой.

Кроме того, спортивная Niva стала легче на 6%, что позволит повысить удельную мощность, улучшить динамику и проходимость на гоночной дистанции.

Не исключено, что некоторые решения, обкатанные на Lada Niva Sport T2, найдут свое применение и на «гражданской» Lada Niva Sport – ее выпуск запланирован на 2024 год.

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Источник, фото: YouTube

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+26