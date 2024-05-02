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145 л.с., похож на Captur: представлен новый французский паркетник

Состоялась мировая премьера кроссовера Renault Symbioz

Состоялась мировая премьера нового кроссовера Renault Symbioz. Длина новинки составляет 4413 мм, колесная база — 2638 мм. В линейке Renault кроссовер Symbioz займет положение между паркетниками Captur и Austral.

Renault Symbioz
Renault Symbioz
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У автомобиля довольно большой багажник объемом 624 л, спинка заднего дивана в сложенном состоянии образует ровный пол. В плане дизайна интерьера и экстерьера Renault Symbioz очень похож на Captur. В салоне автомобиля установлена медиасистема с экраном диагональю 10,4 дюйма в вертикальной ориентации, в топовой версии — цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,3 дюйма. Автомобиль получит 29 систем помощи водителю.

Renault Symbioz
Renault Symbioz

Силовая установка Renault Symbioz — гибридная, она заимствована у Dacia Jogger и нового Dacia Duster. Она состоит из 49-сильного электромотора, стартера-генератора мощностью 25 л.с., бензинового атмосферного мотора объемом 1,6 литра мощностью 94 л.с. и тяговой батареи емкостью 1,2 кВт·ч. Общая мощность системы равна 145 л.с.

Стоимость новинки пока не раскрывается, известно, что продажи начнутся уже в 2024 году.

Renault Symbioz
Renault Symbioz

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: carscoops.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Carscoops
02.05.2024
Фото:Carscoops
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