Почему эта «Нива из Ижевска» так и не появилась? (видео)

«За рулем» рассказал историю создания конкурента Нивы – внедорожника ИЖ-14

Вспоминаем историю внедорожника из Ижевска – Иж-14, разработка которого стартовала в 1969 году (изначально проект имел индекс Иж-5), мог бы стать альтернативой рождающейся в ту же пору Ниве. Спроектированные машины оказались близки по многим параметрам.

Но в 1974 году в ходе сравнительных испытаний на Дмитровском полигоне ижевский джип уступил тольяттинскому. И потому не попал на конвейер? Не совсем! Конечно, то поражение было чувствительным ударом, но крест на проекте поставило отнюдь не это.

Та же Нива на последнем отрезке пути к серийному производству продолжала дорабатываться. Вполне вероятно, подтянулся бы по характеристикам и потребительским качествам и Иж-14. В чем же причина провала?

На этот вопрос отвечает видео, подготовленное сообществом «За рулем» ВКонтакте:

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Фото: из архива «За рулем»