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Tesla Model Y знает, как отключить электричество в целом городе

Из-за Tesla Model Y произошел сбой в подаче энергии и был обесточен целый город

В субботу днем в Форт-Лаптоне (штат Колорадо, США), водитель Tesla оказалась на крышке коммунального ящика электрораспределителя, что привело к отключению электроэнергии в окрестностях города.

Пожарная служба Форт-Лаптона сообщила об инциденте 10 декабря, сразу после аварии: «Предполагаемый сбой в системе автопилота привел к тому, что Tesla переехала электрическую коробку United Power у ресторана McDonald's». Никто не пострадал, и, судя по всему, Model Y отбуксировали «без происшествий».

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Tesla Model Y обесточившая город Форт-Лаптон
Tesla Model Y обесточившая город Форт-Лаптон

Владелица рассказала, что при включенном автопилоте автомобиль вдруг начал самопроизвольно «разгоняться». Машина продолжила двигаться автономно даже после того, как водитель перехватила управление. Она утверждает, что ей «пришлось оторвать переднюю ось от земли, чтобы заставить автомобиль остановиться». Похоже, что для этого она намеренно врезалась в блок питания в надежде, что это выведет машину из строя.

Известны случаи, когда Tesla и другие электромобили спонтанно загорались через некоторое время после аварии. Однако такая попытка вывести потерявший управление автомобиль из строя - вообще случай из ряда вон выходящий.

Источник: Сarscoops.com

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Fort Lupton Fire Department
Количество просмотров 2
02.01.2024
Фото:Fort Lupton Fire Department
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