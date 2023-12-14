На Москву идет циклон «Ваня»
На Москву, по прогнозам синоптиков, надвигается мощный снегопад, источником которого станет циклон «Ваня».
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, синоптическая ситуация обуславливается влиянием теплого атмосферного фронта, центр которого сместится с восточных Карпат к берегам южного Буга. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм ртутного столба.
Разгуляется непогода в четверг вечером: начнутся обложные снегопады с видимостью до 1 километра, с наступлением ночи дальность видимости кратковременно будет ухудшаться до 200-700 метров, но самым снежным днем станет пятница. Наиболее интенсивный снег ожидается в период с 21 часа 14 декабря до 9 часов утра 15 декабря.
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К выходным сугробы (по прогнозам) будут достигать до 50 см, это гораздо выше нормы и более показательно для конца зимы, чем для ее начала. Столичные коммунальщики уже переведены на усиленный режим работы, бороться с последствиями непогоды будут около 20 тыс. человек.
Что касается дорожной ситуации, то если сегодня автомобилистам еще можно отправиться на работу на личном транспорте, то завтра от этой идеи синоптики советуют совсем отказаться, иначе вечером придется простоять в многокилометровых пробках ни один час. Да и припарковаться потом будет весьма затруднительно, в большинстве случаев придется доставать лопату из багажника и самостоятельно расчищать себе место.
Температура воздуха предстоящей ночью опустится до минус 6-9 градусов, днем будет минус 3-6. В ночь на субботу морозы окрепнут до минус 7-10.
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