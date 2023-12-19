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Wey Coffee 01 – именно такие машины появились у российских дилеров Tank
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Размеры VW Tuareg, динамика Porsche 911 – новый кроссовер уже в РФ

Российские дилеры Tank начали продавать кроссоверы Wey Coffee 01

Старт продаж Wey Coffee 01 даже погруженные в тематику китайского автопрома СМИ поначалу приняли за параллельный импорт, ведь официальный старт бренда Wey в РФ назначен на начало 2024 года, а первая модель должна носить имя Wey 05. Но в Haval, куда входят бренды Tank и Wey, решили подогреть интерес к новинке, запустив в продажу предыдущую версию модели.

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«Старт продаж Wey 05 в России произойдет, согласно плану, в первом квартале 2024 года, автомобили будут представлены в официальной дилерской сети Tank. Автомобили Coffee 01, которые сейчас реализуются в дилерской сети, носят предыдущее название модели и имеют ряд технических отличий, например, отсутствуют некоторые зимние опции, стоимость также может отличаться», – сообщила пресс-служба представительства Haval.

Габариты у нынешнего Wey Coffee 01 и перспективного Wey 05 одинаковые – с длиной 4870 мм и колесной базой 2910 мм машина попадает в один класс с VW Tuareg (только вот клиренс вовсе не ваговский – 180 мм против 220). Сейчас российские дилеры предлагают Coffee 01 с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Турбомотор 2.0 (150 л.с.) и электромоторы вкупе развивают недюжинные 476 л.с. и 847 Нм, которые 9-ступенчатый преселективный робот реализует через подключаемый полный привод.

Разгон до 100 км/ч занимает ровно 5 секунд, максималка ограничена на 235 км/ч. Батареи емкостью 39,67 кВт⋅ч хватает на 150 км движения на электротяге, а с заправленным 55-литровым баком запас хода составляет 838 км по циклу WLTC. Кстати, машина потребляет АИ-92.

Wey Coffee 01 – именно такие машины появились у российских дилеров Tank
Wey Coffee 01 – именно такие машины появились у российских дилеров Tank

На этом экономия заканчивается – оснащение у машины что ни на есть премиальное, с максимальным зимним пакетом, да и уровень безопасности такой, что в 2022 году Wey Coffee 01 (он же Mocha на других рынках) был признан самым безопасным большим кроссовером по версии Euro NCAP... Российская цена кроссовера в комплектации Premium – 6,5 млн рублей.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
19.12.2023
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