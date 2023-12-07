Этот кроссовер удостоился максимальных 5 звезд по итогам краш-тестов Euro NCAP

Great Wall представит на рынке РФ Wey 05 из топ-10 самых безопасных кроссоверов

Китайский производитель Great Wall, владеющий суббрендами Haval, Tank и Ora, выйдет на российский рынок в 2024 году с новым кроссовером Wey 05, известного также под названиями Coffee 01 и Mocha.

Этот автомобиль будет первой новинкой бренда Wey в нашей стране.

Конкурентами Wey 05 указываются Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid (4,85 млн рублей без учета скидок), а также Skywell HT-i, его стоимость стартует от 4,48 млн рублей.

Wey 05

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового двигателя и двух электромоторов. Совокупная мощность – 295 л.с., автомобиль разгоняется до сотни за 5 секунд, на 100 км пути понадобится 7,7 л топлива.

Отмечается, что Wey Coffee 01 в 2022 году по итогам краш-тестов удостоился пяти звезд безопасности по оценке независимой организации Euro NCAP. Автомобиль входит в топ-10 самых безопасных машин в категории «кроссоверы». Его рейтинг за безопасность взрослых – 91%, и 87% — за безопасность детей.

Wey 05

В помощь водителю есть системы, обеспечивающие безопасное вождение, эксперты оценили их в 94%, а 79% кроссовер получил после теста, определяющего степень его травмоопасности для пешеходов.

На текущем этапе пока нет официальной информации о ценах модели, по которым он будет продаваться на российском рынке. В Китае цены среднеразмерного кроссовера варьируются от 175 800 до 218 800 юаней (порядка 2,27–2,8 млн рублей по актуальному курсу). Очевидно, что для российских покупателей цена будет выше. Известно, что некоторые дилеры самостоятельно завозят кроссовер в Россию под названием Wey Coffee 01, его цена составляет примерно 6,5 млн руб.

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Источник: autonews.ru