Рама, крепкий кузов, полный привод: надежный внедорожник за 800 тысяч рублей

«За рулем»: как купить Great Wall Hover H5 дешевле миллиона и не разочароваться

Полноприводный кроссовер или внедорожник с пробегом до миллиона рублей – можно ли сейчас приобрести такой автомобиль и не разочароваться через несколько месяцев? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил несколько подходящих вариантов. В частности, назвал китайский Great Wall Hover H3/Hover H5. За 800 тысяч можно найти машину с пробегом до 100 тысяч км.

Great Wall Hover H5

Рамное шасси, три двигателя на выбор (бензиновые 2.0 и 2.4 и дизель 2.0), трансмиссия part-time, а у варианта с МКП есть понижающая передача. В паре дизеля с автоматом ее нет. Hover H3 и Hover H5 очень близки, но более простая «тройка» при идентичном шасси короче на 29 см и не имеет «старшего» мотора 2.4. У версии H5: длина 4649 мм, клиренс 200 мм, багажник 810 л.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Атмосферники 2.0 (115 л.с.) и 2.4 (127, 136 л.с.) конструктивно близки к аналогам от Mitsubishi. Репутация у них хорошая, в ремонте изучены, запчасти есть. Хотя у 2.4 есть склонность к перегреву (и пробою прокладки). Дизель 2.0 (143 л.с.) – собственной разработки, достаточно надежен, но жизнестойкость форсунок и ТНВД не впечатляет. К 100-120 тысячам км часто требуется ремонт.

МКП живучая, 200 тысяч км держится, если менять масло. Пятиступенчатый гидроавтомат разработан совместно с Hyundai, можно рассчитывать на 250 тысяч км. Впрочем, пара дизель-автомат все равно содержит множественные риски налететь на дорогой ремонт.

Многие покупали Hover H5 именно с МКП и для суровой эксплуатации. Поэтому состояние подвески, кузова и трансмиссии зависит от частоты поездок по бездорожью. Так, если регулярно забивать все ниши со стороны днища грязью, там поселится коррозия. В целом кузов защищен неплохо – к 8-10 годам обширных язв обычно нет.

Узлы полного привода также сильно зависимы от режимов их использования и интервалов замены масла. При выборе полезно проверить систему хотя бы на стуки и вибрации. В остальном Hover H5 – типичный «китаец»: оснащен богато, но отличается странными техническими решениями.

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