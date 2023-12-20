Yamaha впервые поедет на выставку Tokyo Auto Salon и покажет сразу 7 концептов
Японская корпорация Yamaha Engines анонсировала свое первое участие международной выставке Tokyo Auto Salo, которая пройдет в период с 12 по 14 января 2024 года. На этом мероприятии бренд представит сразу несколько своих новинок.
Одной из ключевых экспонатов станет универсальная модульная платформа Yamaha Motor Platform Concept. Ее используют для выпуска сверхкомпактных, низкоскоростных городских электромобилей. Благодаря конструкции платформы, можно менять количество тяговых батарей без кардинальных изменений, на одном заряде которых можно преодолеть большое расстояние.
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Еще один экспонат Concept 310 – это прототип двухместного электромобиля класса L7, он создан для любителей отдыха на морском берегу. В частности, на нем можно перевозить, например, рыбацкие лодки. В списке оснащения заявлены пневматическая подвеска и спортивные сиденья.
Двухместный Concept 580 – прототип нового рекреационного квадроцикла, у него исключительно электрическая силовая установка, трубчатая несущая рамой, а вместо крыши — тент. У Concept 160 необычный закрытый кузов, предназначенный для водителя.
Concept 451 тоже имеет электрическую силовую установку, его используют в сельском хозяйстве, в том числе в горных районах. Еще есть Concept 350 – это автомобиль для отдыха, управление у одноместного электробайка схоже с мотоциклетным. Также на выставке в Токио представят электровелосипеды необычной формы Concept 682 и Concept 294. В компании отмечают, что при разработке этого концепта специалисты ориентировались на минимализм.
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Источник: bmwfun.ru
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