Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году

Прогноз: в 2024 году в мире будет продано 88,3 млн автомобилей

S&P Global Mobility прогнозирует значительный рост продаж новых автомобилей в мире. Согласно новому прогнозу, в следующем году на дороги мира выйдут 88,3 млн новых автомобилей, что на 2,8% больше, чем в этом году.

Ожидается, что по итогам 2023 года продажи легковых автомобилей увеличатся на 8,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 86 млн единиц. Этот внушительный рост объясняется продолжающимся увеличением производства, нормализацией цепочек поставок, и стимулированием спроса.

S&P Global Mobility также прогнозирует неизбежный переход к электрификации, несмотря на различные мнения потребителей в Европе и США об электромобилях. Многие автопроизводители подтверждают свою преданность электрификации в ближайшие годы, признавая вызовы, связанные с расширением производства электромобилей.

Агентство отвергает слухи о снижении интереса к электромобилям, прогнозируя, что глобальные продажи пассажирских электромобилей с аккумуляторной батареей достигнут 13,3 миллиона единиц в 2024 году, что составит примерно 16,2% от общего объема продаж легковых авто.

В 2023 году будет продано примерно 9,6 млн электрокаров.

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Источник: S&P Global Mobility