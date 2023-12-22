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Новинки Chery для российского рынка в 2024 году – известны подробности
Chery привезет в Россию 7 новых моделей

Новинки Chery для российского рынка в 2024 году – известны подробности

Chery привезет в Россию 7 новых моделей

Практический каждый месяц на российском рынке появляются новинки, в основном это автомобили китайских производителей. Какие модели привезет марка Chery в Россию в 2024 году, рассказал представитель дилерской компании Илья Петров.

«В будущем году ожидается большое количество новинок. Так, например, во II квартале в наличии должны появиться Chery Tiggo 9 и Arizzo 8 1,6T+2.0T MY. Затем в течение года по бренду Chery ожидается поступление еще четырех новинок: Chery Tiggo 4, Tiggo 8, подключаемый гибрид Arizzo 8 и Tiggo 7», — перечислил Петров.

Chery Arizzo
Chery Arizzo
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Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее появилась информация о том, что Chery намеревается вывести на российский рынок суббренд, ориентированный на автомобили на альтернативных источниках энергии. Ранее его анонсировали, как Chery NEV.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Планируется, что в 2024 году на рынке РФ начнутся продажи семи моделей Chery, из них четыре автомобиля с гибридной силовой установкой и три — на полностью электрической тяге. Известно, что первым появится ситикар eQ1. Его салон рассчитан на четырех человек, включая водителя. На выбор покупателей есть три два варианта силового агрегата: с мотором мощностью 41 или 75 л.с., в зависимости от емкости аккумулятора eQ1 способен преодолеть расстояние в 251, 301 или 408 км.

eQ1
eQ1
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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За рулем, Chery
22.12.2023
Фото:За рулем, Chery
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