Автопроизводитель предоставляет пожизненную гарантию всем покупателям этой машины
Продажи Sterra Exeed ES стартовали на рынке Китая, этот седан позже появится и на российском рынке, но под суббрендом Exlantix. О ценах для покупателей в РФ можно судить по словам президента и председателя правления Chery Automobile Co Инь Тунъяо, который сказал, что экспортная цена Sterra ES может составить порядка 1 млн юаней (12,8 млн рублей по актуальному курсу).
Sterra ES создан на платформе E0X, у автомобиля пневматическая подвеска во всех комплектациях. Габариты: 4945х1978х1467 мм, длина колесной базы — 3000 мм. В салоне есть пульты управления сиденьями на дверях и высокий тоннель без селектора трансмиссии. Небольшая панель расположена за рулевым колесом, есть проекционный экран и модуль проекции на дорогу. Мультимедиа с тачскрином диагональю 15,6 дюйма расположена по центру.
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В топовой версии Ultra автомобиль оснащен двумя электромоторами совокупной отдачей 480 л.с., электробатарея на 800 вольт. Такая же силовая установка у заднеприводных Max и Max+, оснащенных мотором мощностью 313 л.с. Air и Plus имеют 400-вольтовую электросистему и двигатель мощностью 252 л.с. На выбор покупателей — несколько вариантов емкости аккумуляторов с запасом хода от 550 до 905 км (по циклу CLTC).
На китайском рынке цена новинки от 225 800 до 339 800 юаней (от 2,85 до 4,3 млн рублей). Первым покупателям Chery предоставит пожизненную гарантию, вполне вероятно, что в случае перепродажи электрокара она аннулируется. На российском рынке продажи модели стартуют в первой половине 2024 года.
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Источник: rg.ru
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