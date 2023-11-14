Россияне уже в 2024 году смогут купить седан EXEED Exlantix ES от 7 млн рублей

EXEED запустит на рынке РФ продажи сразу 5 новинок в первом квартале 2024 года

Бренд EXEED привезет на российский рынок в 2024 году сразу пять новинок: модели RX PHEV, а также обновленные LX и THL. Корреспондент Autonews.ru побывала в Китае на заводе Chery в городе Уху и узнала от президента Chery International Чжана Гуйбина о предстоящих планах по выводу на рынок РФ.

Своими конкурентами китайский автопроизводитель считает Mercedes-Benz, BMW и Tesla, и этот премиальный сегмент EXEED намерен заменить своими моделями. EXEED представит электромобили – седан Exlantix ES и кроссовер ET.

EXEED RX PHEV

«Мы рады поделиться планами о нескольких новинках для России, среди которых модели ES и ET. Их запуск должен подтвердить наше стремление к инновациям», — сказал Чжан Гуйбин.

Для модели Exlantix ES предлагается электросистема мощностью 800 вольт и пневматическая подвеска. В зависимости от модификации батареи могут быть емкостью 60, 82 или 100 кВт·ч. Вполне возможно, что в Россию отправятся более дорогие версии с батареей емкостью 92 кВт·ч и суммарной мощностью силовой установки 353 кВт и полным приводом. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,8 с. Запаса хода хватит на 500–700 км.

EXEED Exlantix ES

Цена в Китае на Exlantix ES составит порядка 40–50 тысяч долларов (от 3,684 до 4,605 млн рублей). С учетом растаможки, утильсбора и транспортных налогов, а также оснащения автомобиля системами ЭРА-ГЛОНАСС и проведения краш-тестов для получения сертификации в РФ, для россиян будет предложена цена 7,5–8 млн рублей. Старт продаж запланирован на первый квартал 2024 года.

EXEED Exlantix ET

Электрический кроссовер Exlantix ET, а также гибрид EXEED RX PHEV тоже будут поставлены на российский рынок в первом квартале, вместе с ними привезут и обновленные LX и THL.

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Источник: Autonews.ru

Фото: motor1.uol.com.br, EXEED