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Связь со спутником, автопилот и бюджетная цена: у этого суперседана есть всё

В Китае cтартовал серийный выпуск суперседана Zeekr 007

Бренд Zeekr, принадлежащий китайскому автопроизводителю Geely, запустил серийное производство суперседана Zeekr 007. На китайском рынке модель уже доступна для предзаказа, но вся подробная информация о технических характеристиках и комплектации будет обнародована 27 декабря. Поставки готовых автомобилей планируется начать уже 1 января 2024 года.

Zeekr 007 воплощает в себе все признаки модели нового поколения, в этом автомобиле производитель впервые использовал тяговую батарею собственной разработки под наименованием Golden Brick. Она отличается суперзащитой и поддерживает сверхбыструю зарядку – от 10 до 80% всего за 15 минут. Еще одной особенностью автомобиля является интегрированная поддержка спутниковой связи.

Zeekr 007
Zeekr 007
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Очень надежный японский кроссовер: нашли беспроблемные версии

В списке оснащения заявлены медиасистема с дисплеем на 15,05 дюйма и новая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8295, проекционный экран на 35,5 дюйма с поддержкой дополненной реальности, акустическая система формата 7.1.4 с 21 динамиком. В салоне Zeekr 007 установлен 90-дюймовый интерактивный светодиодный дисплей, на который можно проецировать изображения и текст. Также есть система автономного вождения, в составе которой лидар, 12 камер с разрешением HD и пять радаров миллиметрового диапазона.

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Источник: speedme.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Zeekr
Количество просмотров 1
25.12.2023
Фото:Zeekr
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