Связь со спутником, автопилот и бюджетная цена: у этого суперседана есть всё
Бренд Zeekr, принадлежащий китайскому автопроизводителю Geely, запустил серийное производство суперседана Zeekr 007. На китайском рынке модель уже доступна для предзаказа, но вся подробная информация о технических характеристиках и комплектации будет обнародована 27 декабря. Поставки готовых автомобилей планируется начать уже 1 января 2024 года.
Zeekr 007 воплощает в себе все признаки модели нового поколения, в этом автомобиле производитель впервые использовал тяговую батарею собственной разработки под наименованием Golden Brick. Она отличается суперзащитой и поддерживает сверхбыструю зарядку – от 10 до 80% всего за 15 минут. Еще одной особенностью автомобиля является интегрированная поддержка спутниковой связи.
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В списке оснащения заявлены медиасистема с дисплеем на 15,05 дюйма и новая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8295, проекционный экран на 35,5 дюйма с поддержкой дополненной реальности, акустическая система формата 7.1.4 с 21 динамиком. В салоне Zeekr 007 установлен 90-дюймовый интерактивный светодиодный дисплей, на который можно проецировать изображения и текст. Также есть система автономного вождения, в составе которой лидар, 12 камер с разрешением HD и пять радаров миллиметрового диапазона.
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Источник: speedme.ru
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