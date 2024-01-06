Где владельцы чаще заряжают свои электромобили
Специалисты агентства «Автостат» и платформы 2Chargers решили узнать, где владельцы электрокаров их заряжают. В совместном онлайн-опросе приняли участие более 700 владельцев электромобилей.
Более 64% «электроводов» имеют домашнюю точку для зарядки своей машины.
Если рассматривать зарядку вне дома, то у 30,7% респондентов есть возможность делать это на работе.
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Многие из тех, кто имеет дома портативную станцию для зарядки электрокара, все равно время от времени пользуются общественными зарядными станциями. В этом случае соотношение между домашними сеансами и зарядкой вне дома составляет 72% к 28%.
Кстати, к экологичности электрокаров есть вопросы. Электромобилю потребуется проехать почти 100 тыс. км, чтобы дать фору машинам с ДВС. Ведь само производство машин на электричестве наносит большой ущерб окружающей среде. И чтобы «аннулировать» этот вред, придется накатать большой пробег. Впрочем, в долгосрочной перспективе электромобили все равно экологичнее авто с ДВС.
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Источник: «Автостат»
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