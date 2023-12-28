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Первый автомобиль SU7 от Xiaomi официально выйдет на рынок в текущем декабре

В Xiaomi нашли технологичность своего автомобиля SU7 конкурентоспособной Tesla

Первый автомобиль от Xiaomi SU7 позиционируется как высокопроизводительный автомобиль с экологическими технологиями C-класса, об этом заявил руководитель IT-гиганта Лей Цзюнь.

В ходе общения с фанатами бренда он ответил на вопросы и раскрыл некоторые подробности о первом электромобиле SU7. Отмечается, что официально на рынок электрокар выйдет уже в декабре 2023 года. Лей Цзюнь подчеркнул, что SU7 в части технологий будет конкурировать с американскими автомобилями Tesla.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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По словам главы корпорации, созданная Xiaomi машина «будет ехать не хуже Porsche Taycan Turbo». Лей Цзюнь заверил, что специалисты компании практически с нуля разрабатывали электромобиль. Он уточнил, что у дизайнеров и инженеров не было эталонной модели, благодаря которой они могли скопировать особенности машины.

Раскрывая происхождение названия модели, Лей Цзюнь рассказал, что аббревиатура SU означает Speed Ultra. Он отметил, что цена на автомобиль будет дороже других моделей на рынке, при этом назвал переплату «оправданной».

Напомним, в середине ноября текущего года корпорация Xiaomi анонсировала свой первый автомобиль SU7. Пятидверный седан получил заднеприводный или полноприводный двигатель, его максимальная скорость достигает 265 км/ч, электрокар оснащен системой автопилота с камерами и панорамной крышей.

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Источник: ithome.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 3
28.12.2023
Фото:Xiaomi
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