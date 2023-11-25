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Появились первые фото салона автомобиля от крупного производителя смартфонов

Опубликованы новые фото нового электроседана Xiaomi SU7

Судя по живым фото, салон оборудован большим экраном и узкой приборной панелью за рулём. Руль имеет три спицы, на котором расположены кнопки и рычажки. Интересно отметить наличие кнопки переключения режимов, что может говорить о наличии различных режимов езды или функций автомобиля. В центре руля также видна надпись Xiaomi.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7

Примечательными деталями стали лидар на крыше и активный спойлер сзади. Это указывает на наличие передовых систем помощи водителю, таких как автоматическое торможение и контроль дистанции. Кроме того, автомобиль также оснащён датчиком Face ID на средней стойке.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
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Важно отметить, что Xiaomi SU7 будет предлагаться в двух вариантах силовой установки. Первый вариант будет оснащен задним приводом и двигателем мощностью 300 л. с., в то время как второй вариант будет иметь полный привод и максимальную мощность двигателя до 673 л. с. Более дешевая комплектация будет использовать аккумуляторный блок BYD, в то время как более дорогой вариант будет оснащен аккумулятором CATL.

Интерьер Xiaomi SU7
Интерьер Xiaomi SU7

Согласно слухам, презентация Xiaomi SU7 ожидается в декабре, а цена автомобиля будет составлять около 42 000 долларов.

Интерьер Xiaomi SU7
Интерьер Xiaomi SU7

Источник, фото: CarNewsChina.com

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За РулемЛежнин Роман
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