В России начали сборку кроссовера с разгоном до «сотни» за 3,7 секунды

«Моторинвест» запустил в производство спортивный электрокроссовер Evolute i-Jet

На расположенном в Липецкой области заводе Моторинвест стартовала крупноузловая сборка электрического премиального кроссовера i-Jet. Характеристики впечатляют: 585 л.с., 940 Нм, полный привод. Модель будет самой динамичной в линейке Evolute.

Evolute i-Jet

На выбор будет предлагаться два варианта тяговой батареи: литий-железо-фосфатная на 80 кВт*ч с запасом хода 483 км (WLTP) и разгоном до 100 км/ч за 4 секунды; полутвердотельный аккумулятор емкостью 90 кВт*ч с запасом хода 530 км и разгоном до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Evolute i-Jet, некоторые пункты комплектации:

два электромотора

интеллектуальный полный привод

цифровые приборы 12,3"

дисплей ММС 15,6"

амбиентная подсветка 64 цвета

проекционный HUD-дисплей

передние кресла (экокожа) с массажем, подогревом, вентиляцией, электроприводом и памятью настроек

У i-Jet указан чрезвычайно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,278, что для электромобиля бесспорный плюс. Гарантия на машину составляет 3 года или 100 000 тысяч пробега... Сколько за все это попросят дилеры – пока неясно: цены объявят позже, но вот предзаказ на официальном сайте можно оформить хоть сейчас.

Evolute i-Jet

Кроссовер i-Jet является ребрендированной версией китайского Seres SF5, выпускаемого компанией Chongqing Sokon Industry Group, известной также как просто Sokon. А вот все остальные Эволюты (седан i-Pro, кроссовер i-Joy, паркетник i-Sky и минивэн i-Van) – это разные «электрички» Dongfeng; скоро к их стану примкнет гибридный i-Space, он же Dongfeng Landian E5.