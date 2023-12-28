В России начали сборку кроссовера с разгоном до «сотни» за 3,7 секунды
На расположенном в Липецкой области заводе Моторинвест стартовала крупноузловая сборка электрического премиального кроссовера i-Jet. Характеристики впечатляют: 585 л.с., 940 Нм, полный привод. Модель будет самой динамичной в линейке Evolute.
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На выбор будет предлагаться два варианта тяговой батареи: литий-железо-фосфатная на 80 кВт*ч с запасом хода 483 км (WLTP) и разгоном до 100 км/ч за 4 секунды; полутвердотельный аккумулятор емкостью 90 кВт*ч с запасом хода 530 км и разгоном до 100 км/ч за 3,7 секунды.
Evolute i-Jet, некоторые пункты комплектации:
- два электромотора
- интеллектуальный полный привод
- цифровые приборы 12,3"
- дисплей ММС 15,6"
- амбиентная подсветка 64 цвета
- проекционный HUD-дисплей
- передние кресла (экокожа) с массажем, подогревом, вентиляцией, электроприводом и памятью настроек
У i-Jet указан чрезвычайно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,278, что для электромобиля бесспорный плюс. Гарантия на машину составляет 3 года или 100 000 тысяч пробега... Сколько за все это попросят дилеры – пока неясно: цены объявят позже, но вот предзаказ на официальном сайте можно оформить хоть сейчас.
Кроссовер i-Jet является ребрендированной версией китайского Seres SF5, выпускаемого компанией Chongqing Sokon Industry Group, известной также как просто Sokon. А вот все остальные Эволюты (седан i-Pro, кроссовер i-Joy, паркетник i-Sky и минивэн i-Van) – это разные «электрички» Dongfeng; скоро к их стану примкнет гибридный i-Space, он же Dongfeng Landian E5.
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