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Еще один кроссовер из Китая едет в РФ — им управляют при помощи тачпада

Компактный кроссовер Hozon Neta X привезут в РФ в 2024 году по схеме параимпорта

Автомобили китайского бренда Hozon Auto намерен привезти в Россию в 2024 году один из столичных дилеров. Речь идет о завозе по схеме параллельного импорта электрического кроссовера Neta X.

В длину Neta X составляет 4,6 м, это рестайлинговая версия Neta U, у электрокара узкие фары, стилизованные под форму бумеранга, большой капот, рейлинги на крыше, спойлер со стоп-сигналом и объединенные в один блок фонари.

Hozon Neta X
Hozon Neta X
Hozon Neta X
Hozon Neta X
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Просторный салон, надежные агрегаты и без излишеств – китайский кроссовер по цене Весты

Управление функционалом автомобиля происходит посредством 15,5-дюймового тачпада. В салоне установлена цифровая приборная панель, сиденья с кожаной отделкой, есть беспроводная зарядка для смартфонов. Объем багажника — 508 л.

Под капотом новинки один электромотор мощностью 163 л.с., установленный на передней оси, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, Neta X понадобится 9,5 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой в 150 км/ч.

По какой цене автомобиль будет продаваться в России, пока неизвестно, на китайском рынке его стоимость стартует от 127 тыс. юаней (примерно 1,6 млн руб.). Вполне очевидно, что в России цена будет выше китайской.

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Источник: autonews.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:chinapev.com
30.12.2023
Фото:chinapev.com
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