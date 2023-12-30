Еще один кроссовер из Китая едет в РФ — им управляют при помощи тачпада
Автомобили китайского бренда Hozon Auto намерен привезти в Россию в 2024 году один из столичных дилеров. Речь идет о завозе по схеме параллельного импорта электрического кроссовера Neta X.
В длину Neta X составляет 4,6 м, это рестайлинговая версия Neta U, у электрокара узкие фары, стилизованные под форму бумеранга, большой капот, рейлинги на крыше, спойлер со стоп-сигналом и объединенные в один блок фонари.
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Управление функционалом автомобиля происходит посредством 15,5-дюймового тачпада. В салоне установлена цифровая приборная панель, сиденья с кожаной отделкой, есть беспроводная зарядка для смартфонов. Объем багажника — 508 л.
Под капотом новинки один электромотор мощностью 163 л.с., установленный на передней оси, передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, Neta X понадобится 9,5 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой в 150 км/ч.
По какой цене автомобиль будет продаваться в России, пока неизвестно, на китайском рынке его стоимость стартует от 127 тыс. юаней (примерно 1,6 млн руб.). Вполне очевидно, что в России цена будет выше китайской.
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Источник: autonews.ru
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