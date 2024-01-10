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Названы самые «пробочные» города

Эксперты нашли город, жители которого дольше всех стоят в пробках

Дублин лидирует среди городов мира по количеству времени, которое местные жители проводили в пробках. Такие выводы сделали эксперты компании по вопросам дорожного движения TomTom, проанализировав данные за 2023 год.

Эксперты в ходе исследования сделали мониторинг ситуацию на дорогах в 387 городах в 55 странах по всему миру. Согласно данным, жители ирландской столицы потеряли во время стояния в пробках 158 часов. Отмечается, что в случае затрудненного движения затрачиваемое на дорогу время увеличивалось на 66% по сравнению с ситуацией, когда трафик был не таким плотным. Этот факт тоже стал своеобразным рекордом среди других городов мира.

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Неубиваемые авто за полмиллиона – 5 вечных легковушек

На втором месте после Дублина стоит Лима – столица Перу, жители которой провели в пробках 157 часов. Тройку антилидеров замыкает Мехико – мексиканцы потеряли в пробках 152 часа. Кроме того, столица Ирландии заняла второе место после Лондона по затратам времени на преодоление расстояния в 10 километров (29,5 минуты), также ирландцы отличились и по показателям самой низкой средней скорости в час пик (25,7 км/ч).

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
10.01.2024
Фото:АГН «Москва»
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