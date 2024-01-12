Hyundai привезла на выставку в Лас-Вегас концепт с уникальными возможностями

Hyundai создала «автомобиль-волчок»

Автопроизводитель Hyundai представил на выставке потребительской электроники CES-2024 (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе прототип Mobion на базе модели Ioniq 5 под названием Mobion — безграничная мобильность. От базового образца новинку отличает уникальный дизайн, новые бамперы и светотехника, способная проецировать важную информацию для пешеходов и других водителей.

В частности, задние фонари предупредят других водителей о том, что на пешеходном переходе есть люди. А новая система наземной проекции может освещать направление движения автомобиля и проецировать полосы пешеходного перехода.

e-Corner

Этот концепт-кар призван продемонстрировать систему e-Corner следующего поколения, в которой все объединено в одно целое: подвеска, тормоза и рулевое управление. Речь идет о том, что каждое колесо — это обособленный механизм, сочетающий функции амортизации, торможения, ротации и поворотов. Отмечается, что колеса могут выворачиваться на 90 градусов, благодаря этому машина может разворачиваться на месте, двигаться по диагонали и вбок.

Кроме того, концепт способен вращаться вокруг своей оси, также он оснащен двумя лидарными датчиками ближнего действия, они находятся рядом с фарами. Есть и лидар дальнего действия, вполне вероятно, что он интегрирован в переднюю часть новинки. В Hyundai Mobis заверяют, что этот функционал «оказывается особенно ценным для бокового движения и эффективного распознавания близлежащих объектов, особенно во время маневров, таких как смена полосы движения по диагонали».

По словам вице-президента Hyundai Mobis Ли Сын Хвана, концепт Mobion воплощает в себе «инновационные технологии, каждая из которых уже готова к серийному производству».

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Источник: csn-tv.ru