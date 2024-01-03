С этой технологией вы забудете о пробуксовках на зимней дороге (видео)
Технология шин основана на материале, способном возвращать свою исходную форму под воздействием электрического тока. В обычном режиме вождения, сплав сжимается внутри колеса и не контактирует с дорожной поверхностью.
Однако когда водитель активирует функцию, сигнал заставляет сплав вернуться к исходному профилю, выталкивая модуль из шины для обеспечения надежного сцепления с дорогой.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Одним из основных преимуществ этой инновационной технологии является ее электронное включение и отключение. В отличие от традиционных цепей противоскольжения, которые требуют сложной установки и снятия, эти шины с выдвижными цепями противоскольжения могут быть активированы одним нажатием кнопки.
Джун Мо Пак, руководитель группы разработки, подчеркнул, что эта инновация отражает стремление компаний Hyundai и Kia превращать передовые технологии в реальные решения, приносящие пользу клиентам.
Технология была запатентована в Южной Корее и США.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Hyundai
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!