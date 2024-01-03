С этой технологией вы забудете о пробуксовках на зимней дороге (видео)

Hyundai и Kia разработали новые шины с интегрированными цепями противоскольжения

Технология шин основана на материале, способном возвращать свою исходную форму под воздействием электрического тока. В обычном режиме вождения, сплав сжимается внутри колеса и не контактирует с дорожной поверхностью.

Однако когда водитель активирует функцию, сигнал заставляет сплав вернуться к исходному профилю, выталкивая модуль из шины для обеспечения надежного сцепления с дорогой.

Одним из основных преимуществ этой инновационной технологии является ее электронное включение и отключение. В отличие от традиционных цепей противоскольжения, которые требуют сложной установки и снятия, эти шины с выдвижными цепями противоскольжения могут быть активированы одним нажатием кнопки.

Шина с интегрированными цепями противоскольжения

Джун Мо Пак, руководитель группы разработки, подчеркнул, что эта инновация отражает стремление компаний Hyundai и Kia превращать передовые технологии в реальные решения, приносящие пользу клиентам.

Технология была запатентована в Южной Корее и США.

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Источник: Hyundai