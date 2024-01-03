#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На что будет потрачен курортный сбор в Санкт-Петербурге?
3 января
На что будет потрачен курортный сбор в Санкт-Петербурге?
Утвержден список объектов в Санкт-Петербурге,...
Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением
3 января
Удивительно, но Арктика скоро станет туристическим направлением
Развитию туристического сервиса в арктических...
Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции
3 января
Покатушки блогеров ради подписчиков закончились в полиции
В Красноярске блогеры без прав устроили гонку...

С этой технологией вы забудете о пробуксовках на зимней дороге (видео)

Hyundai и Kia разработали новые шины с интегрированными цепями противоскольжения

Технология шин основана на материале, способном возвращать свою исходную форму под воздействием электрического тока. В обычном режиме вождения, сплав сжимается внутри колеса и не контактирует с дорожной поверхностью.

Однако когда водитель активирует функцию, сигнал заставляет сплав вернуться к исходному профилю, выталкивая модуль из шины для обеспечения надежного сцепления с дорогой.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Новый мотор, крутая светотехника, цена – от 2,59 млн: тест и видео модного кроссовера

Одним из основных преимуществ этой инновационной технологии является ее электронное включение и отключение. В отличие от традиционных цепей противоскольжения, которые требуют сложной установки и снятия, эти шины с выдвижными цепями противоскольжения могут быть активированы одним нажатием кнопки.

Шина с интегрированными цепями противоскольжения
Шина с интегрированными цепями противоскольжения

Джун Мо Пак, руководитель группы разработки, подчеркнул, что эта инновация отражает стремление компаний Hyundai и Kia превращать передовые технологии в реальные решения, приносящие пользу клиентам.

Технология была запатентована в Южной Корее и США.

Источник: Hyundai

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 4
03.01.2024
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0