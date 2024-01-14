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Не надо беспокоиться: ваш авто сам припаркуется и зарядится

Новая технология Bosch объединила функции автопарковки и подзарядки электрокара

Совместно с компанией Cariad (подразделение VW Group) поставщик из Штутгарта Bosch разработал систему автоматической зарядки электромобилей, которая впервые представлена ​​на выставке Consumer Electronics Show-24 (CES) в Лас-Вегасе. С помощью новой технологии электрокар автоматически заряжается во время парковки.

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В настоящее время Bosch и Cariad тестируют систему в двух собственных гаражах: автомобиль самостоятельно подъезжает к парковочному месту с зарядной станцией, робот открывает крышку зарядного устройства и подключает вилку. Когда аккумулятор достаточно заряжен, автомобиль освобождает место для зарядки другому электрокару. При необходимости водитель вызывает к себе машину через смартфон.

С помощью новой технологии Bosch электрокар автоматически заряжается во время парковки.
С помощью новой технологии Bosch электрокар автоматически заряжается во время парковки.

Модели Volkswagen получат ИИ уже этой весной

Многие электромобили уже умеют самостоятельно парковаться, и этим сегодня никого не удивить. Но Cariad и Bosch впервые и довольно успешно объединили функции парковки и зарядки.

Новый электронный помощник – очередной пример того, как цифровизация делает пользование автомобилем более безопасным и комфортным.

Источник: car-editors.net

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Autoren-Union Mobilität/Bosch
Количество просмотров 2
14.01.2024
Фото:Autoren-Union Mobilität/Bosch
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