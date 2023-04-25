Bosch предъявила претензии российским предпринимателям и автосалонам

Компания подала иски в суды России о защите товарных знаков.

Немецкая Bosch подала более 45 исков в суды девяти регионов России (Челябинской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Московской, Волгоградской областей, Удмуртии, Ставропольского края и Москвы) о защите товарных знаков.

Ответчиками по делам выступают индивидуальные предприниматели и автосалоны. Среди ответчиков по искам Bosch – ООО «Курс авто», «Авто-Левобережный» и другие. Общая сумма требований истца по всем заявлениям превышает 2,1 млн рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Официально об уходе из России Robert Bosch GmbH объявила в прошлом году. Станции технического обслуживания утратили доступ к официальному диагностическому оборудованию: его отключили как в России, так и в Белоруссии.

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Источник: ТАСС

Фото: Bosch