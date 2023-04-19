Иск ГАЗа к Volkswagen суд рассмотрит в закрытом режиме
Арбитражный суд Нижегородской области принял решение провести в закрытом режиме слушание дела по иску «Группы ГАЗ» к автоконцерну Volkswagen на 15,6 млрд руб.
Ходатайство о таком режиме рассмотрения дела поступило со стороны Горьковского автозавода, который не желает огласки коммерческой тайны и персональных данных сотрудников.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Учитывая, что ГАЗ находится под санкциями Запада, публикация этих данных может быть использована недружественными странами для оценки влияния санкций на российскую экономику и возможного усиления санкционного давления», – отметил представитель «Группы ГАЗ» Денис Голубев, уточнив при этом, что цели закрыть дело от СМИ у предприятия нет.
Ранее суд вынес решение, что не будет арестовывать российские активы Volkswagen в качестве обеспечительной меры по иску ГАЗа.
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Источник: Коммерсант Приволжье
Фото: depositphotos.com
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