Иск ГАЗа к Volkswagen суд рассмотрит в закрытом режиме

Рассмотрение дела перенесено на 24 апреля.

Арбитражный суд Нижегородской области принял решение провести в закрытом режиме слушание дела по иску «Группы ГАЗ» к автоконцерну Volkswagen на 15,6 млрд руб.

Ходатайство о таком режиме рассмотрения дела поступило со стороны Горьковского автозавода, который не желает огласки коммерческой тайны и персональных данных сотрудников.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Учитывая, что ГАЗ находится под санкциями Запада, публикация этих данных может быть использована недружественными странами для оценки влияния санкций на российскую экономику и возможного усиления санкционного давления», – отметил представитель «Группы ГАЗ» Денис Голубев, уточнив при этом, что цели закрыть дело от СМИ у предприятия нет.

Ранее суд вынес решение, что не будет арестовывать российские активы Volkswagen в качестве обеспечительной меры по иску ГАЗа.

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Источник: Коммерсант Приволжье

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