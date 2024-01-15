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Кто остался за бортом: эксперт об адресности льготы для владельцев электрокаров

В РФ решают вопрос о продлении льгот для проезда электрокаров по платным трассам

В настоящее время Минэкономики, Минтранс и «Автодор» обсуждают целесообразность продолжения эксперимента по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам. Льготы предоставлялись в рамках госпрограммы по развитию производства и использованию электрического транспорта в России.

В «Коммерсанте» выяснили, что владельцы электрокаров более 300 тысяч раз воспользовались программой. Самыми востребованными стали участки М-11 Москва – Солнечногорск и обход Одинцова. Причем чаще всего там были замечены Tesla и другие электромобили зарубежного, а не отечественного производства.

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Пилотный проект длился в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года и был призван способствовать развитию концепции по производству и использованию электрокаров в РФ, согласно которой к 2030 году не менее 10% всех машин, производимых в стране, будут электрическими.

В госкомпании «Автодор» пока не дают никаких комментариев. В пресс-службе автозавода «Москвич» считают, что проект позитивно скажется на увеличении количества электромобилей в стране. На заводе предлагают расширить программу, предоставив льготу и юридическим лицам.

Стоит отметить, что льготниками, оформившими бесплатный проезд, являются владельцы дорогих электромобилей, в частности Tesla. Владельцы электрокаров отечественного производства, для стимулирования продаж которых и задумывался «пилот», льготой пользовались редко.

«Выходит, мы спонсируем людей, которые и так себя неплохо чувствуют, а те, кто не может поменять старую Калину на новую Гранту, остаются за бортом», – констатирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он положительно оценивает стимулирование продаж электромобилей, при этом обращает внимание на тот факт, что этот вид транспорта могут себе позволить, как правило, состоятельные люди, приобретающие вторую или третью машину.

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Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
15.01.2024
Фото:Unsplash
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