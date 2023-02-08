Некоторые категории граждан хотят освободить от платы за проезд по трассам

Соответствующее письмо направлено в Минтранс России.

Материалы по теме Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

Депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать бесплатным проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий. Обращение он отправил на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

В обращении парламентарий отметил, что сегодня они имеют многочисленные меры поддержки, в том числе льготные условия при поездках на общественном, железнодорожном транспорте. В то же время, совершая поездку на личном транспортном средстве по платным трассам, данные категории граждан не имеют никаких льгот.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части освобождения легковых автомобилей ветеранов и инвалидов боевых действий от взимания платы при пользовании платными трассами», — говорится в обращении.

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: RT

Фото: АГН «Москва»