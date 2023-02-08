Некоторые категории граждан хотят освободить от платы за проезд по трассам — журнал За рулем

Некоторые категории граждан хотят освободить от платы за проезд по трассам

Соответствующее письмо направлено в Минтранс России.

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать бесплатным проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий. Обращение он отправил на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

В обращении парламентарий отметил, что сегодня они имеют многочисленные меры поддержки, в том числе льготные условия при поездках на общественном, железнодорожном транспорте. В то же время, совершая поездку на личном транспортном средстве по платным трассам, данные категории граждан не имеют никаких льгот.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части освобождения легковых автомобилей ветеранов и инвалидов боевых действий от взимания платы при пользовании платными трассами», — говорится в обращении.

Источник: RT

Фото: АГН «Москва»

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