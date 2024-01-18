Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Ford Ranger Raptor
20 января
Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»
Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап...
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
20 января
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Электрокар Hyundai Ioniq оказался быстрее...
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
20 января
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
Автостат решил назвать самый популярный...

Моторинвест продал в три раза меньше электромобилей Evolute, чем планировал

За 2023 год дилеры Evolute смогли реализовать чуть более 2 тысяч машин

Российская марка Evolute, под которой на липецком заводе Моторинвест собираются китайские «электрички» Dongfeng, в 2023 году смогла продать 2020 автомобилей, сообщает источник. При этом в начале прошлого года руководство бренда намеревалось продать за год 6 тысяч машин, а в 2024-м удвоить это количество.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Если изначально не слишком высокие продажи можно было объяснить выходом производства и дилерской сети на необходимые темпы, то со временем в реальность озвученных планов верилось все меньше.

Так, за первое полугодие дилеры реализовали 863 машины, за три квартала – всего 1410, а до начала декабря – 1795. Причем ежемесячная цифра продаж всегда колебалась около двух сотен экземпляров – например, в минувшем декабре она составила 225.

Evolute i-Pro
Evolute i-Pro

Сейчас модельный ряд Evolute состоит из седана i-Pro и кроссоверов i-Joy и i-Sky. Все модели электрические, лидером по продажам является наиболее доступный i-Pro. К запуску анонсировано еще несколько моделей.

Источник: Автопоток

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Evolute
Количество просмотров 287
18.01.2024
Фото:Evolute
Поделиться:
Оцените материал:
0