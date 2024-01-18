Моторинвест продал в три раза меньше электромобилей Evolute, чем планировал

За 2023 год дилеры Evolute смогли реализовать чуть более 2 тысяч машин

Российская марка Evolute, под которой на липецком заводе Моторинвест собираются китайские «электрички» Dongfeng, в 2023 году смогла продать 2020 автомобилей, сообщает источник. При этом в начале прошлого года руководство бренда намеревалось продать за год 6 тысяч машин, а в 2024-м удвоить это количество.

Если изначально не слишком высокие продажи можно было объяснить выходом производства и дилерской сети на необходимые темпы, то со временем в реальность озвученных планов верилось все меньше.

Так, за первое полугодие дилеры реализовали 863 машины, за три квартала – всего 1410, а до начала декабря – 1795. Причем ежемесячная цифра продаж всегда колебалась около двух сотен экземпляров – например, в минувшем декабре она составила 225.

Evolute i-Pro

Сейчас модельный ряд Evolute состоит из седана i-Pro и кроссоверов i-Joy и i-Sky. Все модели электрические, лидером по продажам является наиболее доступный i-Pro. К запуску анонсировано еще несколько моделей.

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Источник: Автопоток