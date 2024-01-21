Горящий электромобиль потушили новым способом

Для укрощения пылающего электрокара Jaguar впервые применили специальное одеяло

Возгорания литий-ионных аккумуляторных батарей, как известно, трудно потушить, но пожарная служба Колорадо (США) справилась с этим с помощью противопожарного одеяла.

Серьезная проблема тушения возгораний литий-ионных аккумуляторов в сочетании с выбросами токсичного дыма побудила пожарные службы во всем мире искать инновационные решения для борьбы с возгораниями электромобилей.

В данном случае красный Jaguar I-Pace загорелся во время зарядки в гараже частного дома.

К счастью, находившимся в доме людям удалось спастись, и пожарно-спасательная служба начала вытаскивать другие машины из гаража, чтобы получить доступ к горящему объекту и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Открытое пламя потушили, но оказалось, что аккумулятор Ягуара все еще тлеет, поэтому автомобиль накрыли противопожарным одеялом. Как неоднократно отмечалось ранее, пожары, возникающие в литий-ионных батареях, особенно трудно потушить из-за расположения батарей и большого количества химической энергии внутри них. Ячейки начинают «прикуривать» одна от другой и происходит повторное возгорание. Поэтому в некоторых случаях после пожара электромобили закапывали в песок или погружали в огромные резервуары с водой.

Для справки: стоит такое одеяло от 3 до 5 тыс. долларов и весит около 40 кг. Ничего особенного в его конструкции нет, смысл заключается в том, чтобы плотно укутать горящий объект, предотвратив тем самым доступ кислорода. Постепенно батарея остывает, и риск повторного возгорания сокращается. К слову: пожарные в США прошли курс тушения электромобилей и получили такие одеяла в качестве спецоборудования.

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Видео: YouTube