Специально для премиальных электрокаров Chery создаст в РФ зарядную инфраструктуру
Китайский производитель Chery намерен представить российским потребителям новый бренд премиальных электромобилей – Exlantix. Уже летом текущего года на авторынке РФ стартуют продажи Exlantix ES. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Совет директоров "Чери автомобили рус" принял решение о выводе на российский рынок нового премиального бренда электрических автомобилей Exlantix. Примечательно, что Россия станет первым экспортным рынком», — говорится в тексте сообщения.
Первой моделью для российского рынка будет четырехдверное электрокупе Exlantix ES, уточнили в компании. Запас хода электрокара рассчитан на 650 км, благодаря мощной 800-вольтовой батарее емкостью 82 кВт.ч. По словам представителей компании, на восполнение заряда батареи с 30% до 80% потребуется всего 15 минут.
В планах компании с целью развития бренда в России – создание зарядной инфраструктуры на базе дилерских центров.
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Источник: tass.ru
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